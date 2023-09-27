Донецк, Луганск и не только: Главные события 27 сентября

Общество



Российские захватчики намеренны построить прямое железнодорожное сообщение между ими оккупированными Мариуполем, Волновахой и Донецком. Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко считает, что это не только глобальное решение вопроса по военной и гражданской логистике, но и кардинальное снижение зависимости от железнодорожного сообщения РФ и захваченного россиянами Крыма.



Права человека



Так называемый «верховный суд ДНР» вынес незаконный приговор защитнику «Азовстали» Эдуарду Варбанскому из полка «Азов». Его приговорили к 22 годам лишения свободы.



Так называемый «верховный суд» Крыма приговорил двух граждан Украины Н. Петровского и С. Котова к 16 и 15 годам лишения свободы соответственно. Их обвиняют в «шпионаже». Рассмотрение уголовного дела проходило в закрытом судебном заседании из-за сведений, составляющих государственную тайну.



Боевые действия



Три мирных жителя получили ранения в оккупированном городе Кременная Луганской области в результате обстрела.



В результате обстрела в Донецке один мужчина погиб, двое гражданских травмированы.



Остатки российской ЧВК «Вагнера», около 500 наемников, вернулись на фронт для боев против Украины.

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