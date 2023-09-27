Донецьк, Луганськ та не тільки: Головні події 27 вересня

Суспільство



Російські загарбники мають намір побудувати пряме залізничне сполучення між окупованими Маріуполем, Волновахою та Донецьком. Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко вважає, що це не лише глобальне вирішення питання щодо військової та цивільної логістики, а й кардинальне знизить залежності від залізничного сполучення РФ та захопленого росіянами Криму.



Права людини



Так званий «верховний суд ДНР» ухвалив незаконний вирок захиснику «Азовсталі» Едуарду Варбанському з полку «Азов». Його засудили до 22 років позбавлення волі.



Так званий «верховний суд» Криму засудив двох громадян України М. Петровського та С. Котова до 16 та 15 років позбавлення волі відповідно. Їх звинувачують у «шпигунстві». Розгляд кримінальної справи відбувався у закритому судовому засіданні через відомості, що становлять державну таємницю.



Бойові дії



Троє мирних жителів отримали поранення в окупованому місті Кремінна Луганської області внаслідок обстрілу.



Внаслідок обстрілу в Донецьку один чоловік загинув, двоє цивільних травмовані.



Залишки російської ПВК «Вагнера», близько 500 найманців, повернулися на фронт для боїв проти України.

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