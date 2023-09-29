Румыния перемещает ПВО ближе к границе с Украиной

Румыния перемещает противовоздушную оборону ближе к своим деревням на Дунае через реку от Украины, где российские беспилотники атаковали зерновые объекты, и добавляет в этот район больше военных наблюдательных пунктов и патрулей, пишет Reuters.



Эти меры, наряду с размещением четырех дополнительных американских истребителей F-16 и расширением бесполетной зоны, являются признаком растущей обеспокоенности Румынии и более широкого альянса НАТО тем, что война в Украине может перекинуться на ее территорию.



Ранее в Румынии в районе городов Нуфэрул и Виктория в уезде Тулча в среду были обнаружены обломки, возможно, беспилотных летательных аппаратов, разбросанные на площади в несколько десятков метров.