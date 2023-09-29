Румунія переміщує ППО ближче до кордону з Україною

Румунія переміщує протиповітряну оборону ближче до своїх сіл на Дунаї через річку від України, де російські безпілотники атакували зернові об'єкти, і додає до цього району більше військових спостережних пунктів та патрулів, пише Reuters.



Ці заходи, поряд із розміщенням чотирьох додаткових американських винищувачів F-16 і розширенням безпольотної зони, є ознакою зростаючого занепокоєння Румунії та ширшого альянсу НАТО тим, що війна в Україні може перекинутися на її територію.



Раніше в Румунії в районі міст Нуферул та Вікторія у повіті Тулча в середу були виявлені уламки, можливо, безпілотних літальних апаратів, розкидані на площі кілька десятків метрів.