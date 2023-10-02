ЗСУ рухаються в бік деокупації Бахмута: окупанти отримали наказ повернути втрачені позиції

Російські окупанти отримали наказ повернути втрачені позиції на Бахмутському напрямі. Про це в ефірі телеканалу «Еспресо» повідомив сержант роти ударних БПЛА 92 окремої механізованої бригади Олесь Маляревич.



«Окупанти отримали наказ повернути втрачені позиції на Бахмутському напрямку — це стосується Андріївки та Кліщіївки. Вони намагаються це зробити, зараз там запеклі бої, окупанти застосовують весь наявний потенціал», — наголосив Маляревич.



За його словами, українські військові своїх намірів не змінили — вони рухаються у бік деокупації міста.



«Ми рухаємося у бік деокупації Бахмута, наші плани є незмінними, але це складна місія. Іноді 10-50 метрів звільненої української землі від загарбників за добу — це також результат, який дається неймовірними зусиллями», — резюмував Маляревич.







Нагадаємо, війська РФ зосередили в Бахмуті Донецької області близько 10 тисяч людей. Збройні сили України продовжують свою наступальну операцію.