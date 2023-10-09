Донецк, Луганск и не только: Главные события 9 октября

Права человека



Так называемый «верховный суд ЛНР» незаконно приговорил к 5 годам и 6 месяцам лишения свободы уроженца Черниговской области Украины гражданина Б. Мужчину обвиняют в том, что он якобы призывал школьников поддерживать украинский батальон «Айдар». Кроме этого, он с лета 2014 года на постоянной основе оказывал помощь батальону.



Группировка «ДНР» обвиняет 25-летнюю жительницу Мариуполя Ирину Навальную в подготовке теракта во время проведения «референдума». Оккупанты отправили «уголовное дело» в Южный окружной военный суд.



Утверждается, что девушка 27 сентября 2022 года привезла самодельное взрывное устройство массой более 1,5 кг к «избирательному участку» в Приморской районной администрации Мариуполя, а затем якобы поехала за пультом дистанционного управления с целью последующего подрыва, однако ее схватили силовики.



Общество



Временно оккупированный РФ Мариуполь готов к предстоящему отопительному сезону на 80%. Этот показатель является самым низким.



Населенные пункты Северодонецкого района Луганской области, кроме Северодонецка, оккупанты к зиме не готовят. Более того, предлагают населению это сделать за свой счет. Что касается самого Северодонецка, то оккупанты пытаются установить несколько мини-котельных - это примерно 10% от потребности.



Группировка «ЛНР» собирается разрешать доступ к интернету в общественных местах через идентификацию. Об этом заявил так называемый «министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций» Андрей Ершов.



Он отметил, что в условиях временного отсутствия мобильного интернета плюсом является предоставлением wi-fi заведениями.



«Правда, они делают это не совсем правильно. Наша задача как министерства - исправить эту оплошность. Кафе, рестораны должны предоставлять персонализированный доступ в интернет - через идентификацию по номеру телефона», - сказал Ершов.



Он добавил, что провайдерам необходимо провести работу с их бизнес-клиентами «на тему исправления этой ситуации».



Боевые действия



В группировке «ДНР» заявили, что в период со 2 по 8 октября на оккупированной части Донецкой области погибли пять человек, ранены еще 20, включая троих детей.

Минимум 125 квадратных километров территории под Угледаром освободили украинские военные за лето. В последний месяц ситуация в районе населенного пункта Великая Новоселка Донецкой области в целом стабилизировалась. Аналитики говорят, что с начала и до середины лета под Угледаром велись интенсивные бои, но за последний месяц они стали значительно менее интенсивные. Подробнее в этом видео.

Новости Донбасса в видеоформате:

Спасибо, что читаете! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе новостей.



Больше информации о войне, геополитике и гуманитарной ситуации в рассылке от журналиста Алексея Мацуки.