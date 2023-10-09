Донецьк, Луганськ та не тільки: Головні події 9 жовтня

Права людини



Так званий «верховний суд ЛНР» незаконно засудив до 5 років та 6 місяців позбавлення волі уродженця Чернігівської області громадянина Б. Чоловіка звинувачують у тому, що він нібито закликав школярів підтримувати український батальйон «Айдар». Крім цього, він із літа 2014 року на постійній основі надавав допомогу батальйону.



Угруповання «ДНР» звинувачує 25-річну мешканку Маріуполя Ірину Навальну у підготовці теракту під час проведення «референдуму». Окупанти відправили «кримінальну справу» до Південного окружного військового суду.



Стверджується, що дівчина 27 вересня 2022 року привезла саморобний вибуховий пристрій масою понад 1,5 кг до «виборчої дільниці» у Приморській районній адміністрації Маріуполя, а згодом нібито поїхала за пультом дистанційного управління з метою подальшого підриву, проте її схопили силовики.



Суспільство



Тимчасово окупований РФ Маріуполь готовий до майбутнього опалювального сезону на 80%. Цей показник є найнижчим.



Населені пункти Сєвєродонецького району Луганської області, окрім Сєвєродонецька, окупанти до зими не готують . Більше того, пропонують населенню це зробити власним коштом. Щодо самого Сєвєродонецька, то окупанти намагаються встановити кілька міні-котелень - це приблизно 10% від потреби.



Угруповання «ЛНР» має намір дозволяти доступ до інтернету в громадських місцях через ідентифікацію. Про це заявив так званий «міністр цифрового розвитку, зв'язку та масових комунікацій» Андрій Єршов.



Він зазначив, що в умовах тимчасової відсутності мобільного інтернету плюсом є надання Wi-Fi закладами.



«Щоправда, вони роблять це не зовсім правильно. Наше завдання як міністерства – виправити цю помилку. Кафе, ресторани мають надавати персоналізований доступ в інтернет через ідентифікацію за номером телефону», - сказав Єршов.



Він додав, що провайдерам необхідно провести роботу з їхніми бізнес-клієнтами «на тему виправлення цієї ситуації».



Бойові дії



В угрупуванні «ДНР» заявили, що в період з 2 по 8 жовтня на окупованій частині Донецької області загинули п'ятеро людей, поранено ще 20, включаючи трьох дітей.

Щонайменше 125 квадратних кілометрів території під Вугледаром звільнили українські військові за літо. В останній місяць ситуація у районі населеного пункту Велика Новосілка Донецької області загалом стабілізувалася. Аналітики кажуть, що з початку до середини літа під Вугледаром велися інтенсивні бої, але за останній місяць вони стали значно менш інтенсивними. Детальніше у цьому відео .

Новини Донбасу у відеоформаті:

Дякуємо, що читаєте! Підписуйтесь щоб бути в курсі новин.



Більше інформації про війну, геополітику та гуманітарну ситуацію в розсилці від журналіста Олексія Мацукі.