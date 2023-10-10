Донецк, Луганск и не только: Главные события 10 октября

Права человека



Так называемый «верховный суд ЛНР» вынес очередной незаконный приговор пленному украинскому военнослужащему. Михаила Гомоная приговорили к 14 годам колонии строгого режима. Его обвинили в обстреле жилого дома в Северодонецке.



Росгвардия за месяц задержала на захваченной части Луганской области семь подозреваемых в сотрудничестве с ВСУ и 15 участников антитеррористической операции.



Общество



С 1 января 2024 года на оккупированных Россией территориях Донецкой и Луганской областей начнет действовать система обязательного медицинского страхования (ОМС). Для получения бесплатной плановой медицинской помощи, местным жителям необходимо будет наличие полиса ОМС.



На оккупированных территориях Украины в правоохранительных квазиобразованиях россиян работают около 400 уже бывших сотрудников полиции, еще по 400 полицейским проводится проверка на их возможную причастность к сотрудничеству с оккупантами.



Боевые действия



Украинские силы продолжили контрнаступательные операции и, как сообщается, 9 октября продвинулись на западе Донецкой области, в западной части Запорожской области и под Бахмутом на фоне сообщений об ухудшении погодных условий в Украине, сообщает Институт изучения войны.



В Мариуполе на территории меткомбината имени Ильича подорвался мужчина.



В так называемом «СЦКК ДНР» заявили, что за минувшие сутки в захваченной РФ части Донецкой области были ранены два человека в Горловке и Мариуполе.



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