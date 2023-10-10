Донецьк, Луганськ і не тільки: Головні події 10 жовтня

Права людини



Так званий «верховний суд ЛНР» ухвалив черговий незаконний вирок полоненому українському військовослужбовцю. Михайла Гомона засудили до 14 років колонії суворого режиму. Його звинуватили в обстрілі житлового будинку у Сєвєродонецьку.



Росгвардія за місяць затримала на захопленій частині Луганської області семеро підозрюваних у співпраці з ЗСУ та 15 учасників антитерористичної операції.



Суспільство



З 1 січня 2024 року на окупованих Росією теренах Донецької та Луганської областей почне діяти система обов'язкового медичного страхування (ОМС). Для отримання безкоштовної планової медичної допомоги місцевим жителям необхідно буде наявність полісу ОМС.



На окупованих територіях України в правоохоронних квазіутвореннях росіян працюють близько 400 співробітників поліції, ще по 400 поліцейським проводиться перевірка на їхню можливу причетність до співпраці з окупантами.



Бойові дії



Українські сили продовжили контрнаступальні операції та просунулися на заході Донецької області, у західній частині Запорізької області та під Бахмутом, повідомляє Інститут вивчення війни.



У Маріуполі на території меткомбінату імені Ілліча підірвався чоловік.



У так званому «СЦКК ДНР» заявили, що за минулу добу в захопленій РФ частині Донецької області було поранено двох людей у Горлівці та Маріуполі.



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