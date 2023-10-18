Армия РФ пытается создать буферную зону вокруг Луганской области

Целью Сухопутных войск России в направлении оси Купянск-Лиман, вероятно, является продвижение на запад к реке Оскол для создания буферной зоны вокруг Луганской области. Об этом говорится в отчете британской разведки.



В отчете разведки Минобороны Великобритании написано, что за последние две недели наблюдается значительное усиление наступательной активности россиян по направлению Купянск-Лиман. Российские обстрелы усилились, и подразделения 6-й и 25-й общевойсковых армий и 1-й гвардейской танковой армии проводили атаки, но с ограниченным успехом.



«Очень вероятно, что эта деятельность является частью российского наступления, которое ведется на нескольких направлениях в восточной Украине», — уточняют британские специалисты.

По их мнению, за последние месяцы оккупанты наращивали боеспособность по направлению Купянск-Лиман. Однако украинские силы сохраняют значительное оборонное присутствие на этом направлении и маловероятно, что армия РФ достигнет оперативного прорыва.



Напомним, оккупационные войска не оставляют попыток окружить Авдеевку Донецкой области, в течение суток ВСУ отбили более 10 атак.