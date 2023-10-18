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Армія РФ намагається створити буферну зону навколо Луганської області

18 жовтня 2023, 09:14

Армія РФ намагається створити буферну зону навколо Луганської області

Метою Сухопутних військ Росії у напрямку осі Куп'янськ-Лиман, ймовірно, є просування на захід до річки Оскіл для створення буферної зони навколо Луганської області. Про це йдеться у звіті британської розвідки.

У звіті розвідки Міноборони Великобританії написано, що протягом останніх двох тижнів спостерігається значне посилення наступальної активності росіян за напрямком Куп'янськ-Лиман. Російські обстріли посилилися, і підрозділи 6-ї та 25-ї загальновійськових армій та 1-ї гвардійської танкової армії проводили атаки, але з обмеженим успіхом.

«Дуже ймовірно, що ця діяльність є частиною російського наступу, який ведеться на кількох напрямках у східній Україні», - уточнюють британські фахівці.

На їхню думку, за останні місяці окупанти нарощували боєздатність за напрямом Куп'янськ-Лиман. Однак українські сили зберігають значну оборонну присутність на цьому напрямі й малоймовірно, що армія РФ досягне оперативного прориву.

Нагадаємо, окупаційні війська не залишають спроб оточити Авдіївку Донецької області, протягом доби ЗСУ відбили понад 10 атак.

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