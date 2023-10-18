Оккупанты обстреляли Днепропетровскую область: один человек погиб, есть пострадавшие

Оккупационные войска атаковали сегодня днем, 18 октября, атаковали Днепропетровскую область. В результате чего есть погибший и пострадавшие. Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.



«Враг попал по частным домам в Днепровском районе. Предварительно, погиб человек. Три человека пострадали», — написал он.



По его словам, уже известно о 6 поврежденных домах.



Напомним, Покровский кафедральный собор Украинской православной церкви (Московского патриархата) в Запорожье получил повреждения в результате обстрела российскими войсками