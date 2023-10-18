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Окупанти обстріляли Дніпропетровську область: одна людина загинула, є постраждалі

18 жовтня 2023, 11:09

Окупанти обстріляли Дніпропетровську область: одна людина загинула, є постраждалі

Окупаційні війська атакували сьогодні вдень, 18 жовтня, атакували Дніпропетровську область. Внаслідок чого є загиблий та постраждалі. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

«Ворог поцілив по приватних будинках у Дніпровському районі. Попередньо, загинула людина. Три людини постраждали», написав він.

За його словами, вже відомо про 6 пошкоджених будинків.

Нагадаємо, Покровський кафедральний собор Української православної церкви (Московського патріархату) у Запоріжжі отримав пошкодження внаслідок обстрілу російськими військами.

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