Окупанти обстріляли Дніпропетровську область: одна людина загинула, є постраждалі

Окупаційні війська атакували сьогодні вдень, 18 жовтня, атакували Дніпропетровську область. Внаслідок чого є загиблий та постраждалі. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.



«Ворог поцілив по приватних будинках у Дніпровському районі. Попередньо, загинула людина. Три людини постраждали», — написав він.



За його словами, вже відомо про 6 пошкоджених будинків.



Нагадаємо, Покровський кафедральний собор Української православної церкви (Московського патріархату) у Запоріжжі отримав пошкодження внаслідок обстрілу російськими військами.