Оккупанты нанесли авиаракетные удары по Константиновке, из артиллерии ударили по Красногоровке

Российские оккупанты в течение минувших суток обстреливали населенные пункты Донецкой области, в частности, Авдеевку, Константинову, Красногоровку. Об этом рассказал исполняющий обязанности начальника Донецкой областной военной администрации Игорь Мороз.



«В Марьинской громаде россияне нанесли 4 авиаракетных удара по Константиновке и 2 по Парасковиевке; под огнем артиллерии Красногоровка и Новомихайловка», — написал он.



Кроме того, по его данным, на Горловском направлении повреждены 3 дома в Часовоярской громаде.



На Лисичанском направлении обстреляны Северск и Серебрянка — поврежден дом. В Лиманской громаде зафиксировано 7 обстрелов.



Напомним, утром 18 октября россияне атаковали Авдеевку, ранения получила женщина, ее евакуировали в Мирноградскую громаду.

Также в результате обстрела российскими войсками, 17 октября, в Донецкой области погиб один житель села Нетайлово.