Окупанти завдали авіаракетних ударів по Костянтинівці, з артилерії вдарили по Красногорівці

Російські окупанти протягом минулої доби обстрілювали населені пункти Донецької області, зокрема, Авдіївку, Костянтинову, Красногорівку. Про це розповів виконувач обов'язків начальника Донецької обласної військової адміністрації Ігор Мороз.



«У Мар'їнській громаді росіяни завдали 4 авіаракетних ударів по Костянтинівці та 2 по Парасковіївці; під вогнем артилерії Красногорівка та Новомихайлівка», — написав він.



Крім того, за його даними, на Горлівському напрямку пошкоджено 3 будинки в Часовоярській громаді.



На Лисичанському напрямку обстріляно Сіверськ та Серебрянку — пошкоджено будинок. У Лиманській громаді зафіксовано 7 обстрілів.



Нагадаємо, вранці 18 жовтня росіяни атакували Авдіївку, поранення отримала жінка, її евакуювали до Мирноградської громади.

Також внаслідок обстрілу російськими військами, 17 жовтня, на Донеччині загинув один житель.