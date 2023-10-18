Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Алчевськ

Окупанти завдали авіаракетних ударів по Костянтинівці, з артилерії вдарили по Красногорівці

18 жовтня 2023, 14:21

Окупанти завдали авіаракетних ударів по Костянтинівці, з артилерії вдарили по Красногорівці

Російські окупанти протягом минулої доби обстрілювали населені пункти Донецької області, зокрема, Авдіївку, Костянтинову, Красногорівку. Про це розповів виконувач обов'язків начальника Донецької обласної військової адміністрації Ігор Мороз.

«У Мар'їнській громаді росіяни завдали 4 авіаракетних ударів по Костянтинівці та 2 по Парасковіївці; під вогнем артилерії Красногорівка та Новомихайлівка», — написав він.

Крім того, за його даними, на Горлівському напрямку пошкоджено 3 будинки в Часовоярській громаді.

На Лисичанському напрямку обстріляно Сіверськ та Серебрянку — пошкоджено будинок. У Лиманській громаді зафіксовано 7 обстрілів.

Нагадаємо, вранці 18 жовтня росіяни атакували Авдіївку, поранення отримала жінка, її евакуювали до Мирноградської громади.

Також внаслідок обстрілу російськими військами, 17 жовтня, на Донеччині загинув один житель.

Читайте також:

«Новини Донбасу» у Telegram — лише найважливіше. Підписуйтесь!

ТЕГИ

Люди
Ігор Мороз
Місця
Донецька область
Події
Війна

СТАТТІ

НОВИНИ ДОНЕЦЬК / ЛУГАНСЬК УСЕ
11:50
Під завалами багатоповерхового будинку в Запоріжжі можуть бути люди — ДСНС
11:35
«ДНР» ставить підлітків на військовий облік
10:56
Обстрілом пошкоджено православний храм у Запоріжжі
10:30
Під Авдіївкою окупанти вводять у бій техніку 1950-х років — Newsweek
09:45
Під завалами гуртожитку у Слов'янську людей не було — ДСНС
08:19
Провалилася чергова спроба росіян оточити Авдіївку — Генштаб
08:01
Вночі окупанти обстріляли Запоріжжя, загинули люди
16:51
«Укренерго» не планує жодних обмежень споживання електроенергії найближчим часом
16:45
Удар по летовищу в Бердянську був завданий ракетами ATACMS — ЗМІ
15:57
«Донецькоблгаз» напередодні опалювального сезону відновлює пошкоджені обстрілами газові мережі
15:11
Росіяни знизили інтенсивність наступу на Лиманському напрямі — Євлаш
15:05
Тіла окупантів дістають з-під завалів: у ССО розповіли деталі атаки ЗСУ у Луганську та Бердянську
13:57
Під час пожежі у Херсоні загинули дві жінки
13:33
Контррозвідка СБУ викрила «крота» РФ у лавах Національної гвардії
11:47
Під завалами гуртожитку у Слов'янську перебувають люди — ДСНС
11:02
Захоплення Авдіївки найближчим часом малоймовірне — британська розвідка
09:58
В Ізюмі чоловік підірвався на вибухонебезпечному предметі
09:35
Росії не вдався прорив під Авдіївкою — ISW
08:49
Сили оборони вдарили по аеродромах військ РФ поблизу Бердянська та Луганська
08:25
ЗСУ продовжують штурмові дії на південь від Бахмута — Генштаб
усі новини
14:49
Війська РФ вранці 21 раз обстріляли Авдіївку
14:21
Окупанти завдали авіаракетних ударів по Костянтинівці, з артилерії вдарили по Красногорівці
13:38
ЗСУ висадилися на лівому березі Дніпра та зайняли село Пойма, заявив z-канал
13:14
Армія РФ вдарила по Краматорську
12:11
На Луганщині продовжилися штурми окупантів, біля Надії відбито 9 атак — ОВА
12:10
ЗСУ за допомогою дронів знищили техніку окупантів під Бахмутом: Сирський показав відео
11:50
Під завалами багатоповерхового будинку в Запоріжжі можуть бути люди — ДСНС
11:35
«ДНР» ставить підлітків на військовий облік
11:09
Окупанти обстріляли Дніпропетровську область: одна людина загинула, є постраждалі
10:56
Обстрілом пошкоджено православний храм у Запоріжжі
10:30
Під Авдіївкою окупанти вводять у бій техніку 1950-х років — Newsweek
10:20
На Дніпропетровщині затримали спільника Владлена Татарського
10:17
У РФ заявили про атаку дронів на Курську область: є пошкодження
09:45
У Харківській області через підрив загинув тракторист
09:45
Під завалами гуртожитку у Слов'янську людей не було — ДСНС
09:44
Окупанти обстріляли Авдіївку, жінка отримала поранення спини та хребта
09:14
Армія РФ намагається створити буферну зону навколо Луганської області
08:22
Дрони атакували РФ: у Білгородській області було чути вибухи
08:19
Дальність польоту переданих Україні ATACMS не перевищує 165 км
08:19
Провалилася чергова спроба росіян оточити Авдіївку — Генштаб
усі новини
ВІДЕО
Полювання на ЛГБТ у Чечні: тортури, переслідування та «вигнання джинів» ► Полювання на ЛГБТ у Чечні: тортури, переслідування та «вигнання джинів» ►
12 жовтня, 23:23
Зруйновано міст на трасі між містами Ясинувата-Горлівка. Фото: Дмитро Шевченко Внаслідок обстрілу зруйновано міст між Ясинуватою та Горлівкою
12 жовтня, 10:52
Збитий літак під Маріуполем. Фото: соцмережі ППО РФ збила свій літак під Маріуполем
06 жовтня, 16:55
Майже два роки без води: як виживають жителі Торецька поблизу фронту ► Майже два роки без води: як виживають жителі Торецька поблизу фронту ►
06 жовтня, 16:30
Наслідки обстрілу Харкова. Фото: соцмережі Війська РФ двічі вдарили по Харкову: Загинула дитина та її бабауся, більше 25 постраждалих
06 жовтня, 10:05
У Росії іноагентів перетворюють на «ворогів народу» за версією Кремля ► У Росії іноагентів перетворюють на «ворогів народу» за версією Кремля ►
05 жовтня, 22:56
Ця версія сайту створена за підтримки фонду Freedom House Ukraine.

«Новини Донбасу» © 2023 Усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».
Політика сайтуПолітика конфіденційностіРедакціяКонтактиРеклама