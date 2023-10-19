Воины ССО вывели из строя средство РЭБ оккупантов в Бахмуте

Украинские военнослужащие вывели из строя средство РЭБ российских оккупантов в Бахмуте Донецкой области. Об этом сообщили в пресс-службе Сил особых операций (ССО).



«Враг на передовой активно применяет средства радиоэлектронной борьбы, однако наши воины знают, как им противодействовать», — говорится в сообщении.



Отмечается, что в Бахмуте операторы 8-го полка ССО обнаружили антенну, которую противник использовал как РЭБ направленного действия. И вывели ее из строя с помощью ударного дрона.



Напомним, украинские военные Сил специальных операций (ССО) ликвидировали три танка, а также другую технику российских захватчиков.