Воїни ССО вивели з ладу засіб РЕБ окупантів у Бахмуті

Українські військовослужбовці вивели із ладу засіб РЕБ російських окупантів у Бахмуті Донецької області. Про це повідомили у прес-службі Сил особливих операцій (ССО).



«Ворог на передовій активно застосовує засоби радіоелектронної боротьби, проте наші воїни знають, як їм протидіяти», — йдеться у повідомленні.



Зазначається, що в Бахмуті оператори 8-го полку ССО виявили антену, яку противник використовував як РЕБ спрямованої дії. І вивели її з ладу за допомогою ударного дрону.



Нагадаємо, українські військові Сил спеціальних операцій (ССО) ліквідували три танки, а також іншу техніку російських загарбників.