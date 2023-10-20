Сколько людей осталось в Луганской области: глава ОВА рассказал о ситуации в регионе

Глава Луганской ОВА Артем Лысогор сообщил, что почти все деоккупированные населенные пункты Луганской области находятся под обстрелами со стороны оккупантов. Там находится 81 человек. Об этом он рассказал в комментарии Суспільному.
«На начало месяца было 129 жителей в деоккупированных селах области. Большая часть людей выехала к родным. Это и Харьковская, Донецкая, Днепропетровская области. Также местные выезжали на Закарпатье, где находятся их дети, которые выезжали раньше. Часть людей находятся в двух шелтерах», — отметил он.
По словам Артема Лысогора, два человека, которые были ранены, недавно передали родственникам. Один человек, который в начале месяца погиб, был похоронен на Невском.
Он рассказал, что для отопления домов в села завезли буржуйки и постепенно дрова и топливные материалы.
Что касается воды, продуктов питания и медикаментов, то в населенных пунктах это все есть.
Напомним, из села Невское Луганской области, которое активно обстреливают оккупанты, 14 октября удалось эвакуироваться двум жителям.