Скільки людей залишилось на Луганщині: голова ОВА розповів про ситуацію в регіоні

Глава Луганської ОВА Артем Лисогор повідомив, що майже всі деокуповані населені пункти Луганської області перебувають під обстрілами з боку окупантів. Там перебуває 81 особа. Про це він розповів у коментарі Суспільному.



«На початок місяця було 129 мешканців у деокупованих селах області. Більшість людей виїхали до рідних. Це і Харківська, Донецька, Дніпропетровська області. Також місцеві виїжджали на Закарпаття, де перебувають їхні діти, які виїжджали раніше. Частина людей перебуває у двох шелтерах», — зазначив він.



За словами Артема Лисогора, двоє людей, які були поранені, нещодавно передали родичам. Одна людина, яка на початку місяця загинула, була похована на Невському.



Він розповів, що для опалення будинків у села завезли буржуйки та поступово дрова та паливні матеріали.



Щодо води, продуктів харчування та медикаментів, то в населених пунктах це все є.



Нагадаємо, із села Невське Луганської області, яке активно обстрілюють окупанти, 14 жовтня вдалося евакуюватися двом жителям.