«Шахтар» розірвав контракт із футболістом Олександром Роспутьком, який втік до РФ

У зв'язку з неповерненням у розташування команди ФК «Шахтар» та фактичною відмовою від виконання обов'язків за контрактом донецький клуб розірвав договір про співпрацю із футболістом Олександром Роспутьком. Повідомлення про це з'явилося на офіційному сайті гірників.



Нагадаємо, гравець «Шахтаря» втік у невідомому напрямку після матчу Юнацької ліги з «Антверпеном», який відбувся 4 жовтня.



Він не з'явився на борту літака, на якому команда мала повернутися до України. «Брутальний футбол» зазначив, що напередодні виїзду футболіст домовився з «Шахтарем» про новий 5-річний контракт.



Саме на підставі цього факту і було ухвалено рішення включити його до заявки на матч з «Антверпеном». Внаслідок пошуків в аеропорту все, що вдалося знайти, це акуратно складена форма гравця.



Футболіст видалив усі свої записи у соцмережах та перестав відповідати на телефонні дзвінки. Пізніше батько Олександра Роспутька Юрій Роспутько не зміг пояснити вчинок сина.



«Поки що я не можу повідомити причину, чому Сашко втік із "Шахтаря". Я можу тільки сказати, що в Росії йому точно буде безпечніше», - заявив він.



Нагадаємо, УЄФА оштрафував Федерацію футболу Литви на 10 тисяч євро за пісню проти Путіна, яку виконали вболівальники команди.