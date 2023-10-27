Росіяни обстріляли з артилерії Нікополь: постраждала дитина та літня жінка, пошкоджено приватні будинки

Окупанти атакували Нікополь. Фото: Сергій Лисак

Окупаційні війська РФ сьогодні, 27 жовтня, вдарили з артилерії по Нікополю Дніпропетровської області. Внаслідок атаки є травмовані. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.



«Постраждала дитина. Хлопчику лише 5 років. А ще — 58-річна жінка. Вони у лікарні у стані середньої тяжкості», — написав він.





Також, за словами Лисака, пошкоджено 10 приватних будинків. Одна господарська споруда знищена. Ще 13 – розбиті. Також побито 20 сонячних панелей та авто.





Крім того, понівечені лінії електропередач.



Нагадаємо, російська армія 23 жовтня атакувала два райони Дніпропетровської області, є руйнування.