За сутки оккупанты убили одного человека в Донецкой области

За прошедшие сутки, 29 октября, российские оккупанты обстреливали ряд населенных пунктов Донецкой области. В результате атаки есть погибший. Об этом сообщил исполняющий обязанности начальника Донецкой областной военной администрации Игорь Мороз.



«За 29 октября россияне убили 1 жителя Донецкой области — в Островском. Общее количество жертв россиян в Донецкой области указано без учета Мариуполя и Волновахи», — написал он.



Всего с начала полномасштабной войны в Донецкой области из-за российской агрессии погибли 1754 человека, еще 4276 гражданских получили ранения.



Напомним, в оккупированной Волновахе произошло убийство 9 людей.