За добу окупанти вбили одну людину на Донеччині

Минулої доби, 29 жовтня, російські окупанти обстрілювали низку населених пунктів Донецької області. Внаслідок атаки є загиблий. Про це повідомив виконувач обов'язків начальника Донецької обласної військової адміністрації Ігор Мороз.



«За 29 жовтня росіяни вбили 1 мешканця Донецької області — в Островському. Загальна кількість жертв росіян на Донеччині вказана без урахування Маріуполя та Волновахи», — написав він.



Загалом з початку повномасштабної війни в Донецькій області через російську агресію загинуло 1754 особи, ще 4276 цивільних отримали поранення.



Нагадаємо, в окупованій Волновасі сталося вбивство 9 людей.