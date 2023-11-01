Армия РФ обустраивает оперативно-технические склады в оккупированном Мариуполе

На территории временно оккупированного Мариуполя и района российские оккупанты формируют оперативно-технические склады. Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.



«Грузовики из БК с направления Новоазовска и в направление Мангуша и Никольского. По разным селам формируются оперативные склады», — написал он.



Андрющенко отметил, что что россияне используют сельхозадарные ангары, площадки и гаражи мотобригад и территории бывших зернохранилищ.



«Сама тенденция накопления накануне зимы там, где еще полгода назад откровенно боялись указывает либо на расслабленность, либо на переоценку собственной безопасности. «Бавовне» быть», — резюмировал чиновник.



Напомним, у российской армии, видимо, наблюдается тенденция нехватки живой силы на передовой, поэтому во временно оккупированном Мариуполе Донецкой области можно увидеть грузовики с российскими военным, которые едут в сторону Запорожской области.