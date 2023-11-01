Армія РФ облаштовує оперативно-технічні склади в окупованому Маріуполі

На території тимчасово окупованого Маріуполя та району російські окупанти формують оперативно-технічні склади. Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.



«Вантажівки з БК з напрямку Новоазовська та в напрямок Мангуша та Нікольського. По різних селах формуються оперативні склади», — написав він.



Андрющенко зазначив, що росіяни використовують сільгоспадарні ангари, майданчики та гаражі мотобригад та території колишніх зерносховищ.



«Сама тенденція накопичення напередодні зими там, де ще пів року тому відверто боялися вказує або розслабленість, або переоцінку власної безпеки. «Бавовні» бути», — резюмував чиновник.



Нагадаємо, у російської армії, мабуть, спостерігається тенденція нестачі живої сили на передовій, тому у тимчасово окупованому Маріуполі Донецької області можна побачити вантажівки з російськими військовими, які їдуть у бік Запорізької області.