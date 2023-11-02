Донецк, Луганск и не только: Главные события 1 ноября

Общество



Двое россиян, которые подозреваются в убийстве семьи из девятерых человек в Волновахе Донецкой области, задержаны на 30 суток. Это контрактники в/ч 16871 21-летний Антон Сопов и 28-летний Станислав Рау. На первоначальных следственных действиях Сопов и Рау признались, что хотели поквитаться только с мужчинами — Эдуардом и его сыном Александром, которые, якобы, их обидели. По словам задержанных, женщин и детей они убили случайно, так как в темноте не смогли распознать жертв.



На оккупированной территории Донецкой области не выплачены зарплаты сотрудникам угольных предприятий, ряду предприятий ЖКХ, а также компании «Вода Донбасса». Долги накопились за третий квартал года и часть второго.



Права человека



На оккупированной территории Донецкой области трое военнослужащих Национальной гвардии Украины незаконно «осуждены» якобы за убийства мирных граждан в Мариуполе.



Незаконные «приговоры» вынесли военнослужащим Национальной гвардии Украины: помощнику пулеметчика Денису Залевскому, стрелку Евгению Кирису и помощнику гранатометчика Богдану Кашпруку. Оккупационная власть обвинила их в «жестоком обращении с гражданским населением» на почве «идеологической ненависти».



Боевые действия



В группировке «ДНР» заявили, что за сутки на захваченной РФ части Донецкой области погибла жительница Донецка, ранения различной степени тяжести получили четыре человека, повреждены девять жилых домов, а также объект гражданской инфраструктуры.



После ракетного удара по аэродромам временно оккупированных Бердянска и Луганска, России пришлось переместить свои вертолеты.



Национальная разведывательная служба Южной Кореи считает, что КНДР уже передала России более миллиона артиллерийских снарядов, которые РФ намерена использовать на войне в Украине. С августа текущего года Северная Корея осуществила около десяти поставок оружия в Россию, которого может хватить приблизительно на два месяца обстрелов.

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