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Донецьк, Луганськ і не тільки: Головні події 1 листопада

02 листопада 2023, 00:30

Донецьк, Луганськ і не тільки: Головні події 1 листопада

Суспільство

 Двоє росіян, які підозрюються у вбивстві сім'ї з дев'яти осіб у Волновасі Донецької області, затримано на 30 діб. Це контрактники в/ч 16871 21-річний Антон Сопов та 28-річний Станіслав Рау. На початкових слідчих діях Сопов і Рау зізналися, що хотіли поквитатися лише з чоловіками — Едуардом та його сином Олександром, які нібито їх образили. За словами затриманих, жінок та дітей вони вбили випадково, оскільки у темряві не змогли розпізнати жертв.

На окупованій території Донецької області не виплачено зарплати працівникам вугільних підприємств, низки підприємств ЖКГ, а також компанії «Вода Донбасу». Борги накопичилися за третій квартал року та частину другого.

Права людини

На окупованій території Донецької області трьох військовослужбовців Національної гвардії України незаконно « засуджено » нібито за вбивства мирних громадян у Маріуполі.

Незаконні «вироки» винесли військовослужбовцям Національної гвардії України: помічнику кулеметника Денису Залевському, стрільцю Євгену Кірісу та помічнику гранатометника Богдану Кашпруку. Окупаційна влада звинуватила їх у «жорстокому поводженні з цивільним населенням» на ґрунті «ідеологічної ненависті».

Бойові дії

В угрупуванні «ДНР» заявили, що за добу на захопленій РФ частині Донецької області через обстріли загинула мешканка Донецька, поранення різного ступеня тяжкості отримали чотири особи, пошкоджено дев'ять житлових будинків, а також об'єкт цивільної інфраструктури.

Після ракетного удару по аеродромах тимчасово окупованих Бердянська та Луганська Росії довелося перемістити свої вертольоти.

Національна розвідувальна служба Південної Кореї вважає , що КНДР вже передала Росії понад мільйон артилерійських снарядів, які РФ має намір використати на війні в Україні. З серпня поточного року Північна Корея здійснила близько десяти постачань зброї до Росії, якої може вистачити приблизно на два місяці обстрілу.

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