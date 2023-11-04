Из Авдеевки эвакуировали еще троих человек

4 ноября из Авдеевки Донецкой области эвакуировали двух женщин и мужчину.



Об этом Суспильному Донбасс рассказал начальник Авдеевской МВА Виталий Барабаш.



В городе остаются 1577 человек. За неделю из города выехали 12 человек. Дорога в город постоянно под обстрелами.



"Около 30 обстрелов. Речь идет о массированных обстрелах. В основном обстреливали центральную часть города, было где-то 22, а все остальные — по старой части города. Информация по погибшим и раненым не поступала", — говорит начальник МВА.



По данным Барабаша, российские военные обстреливали город из ствольной артиллерии, танков и РСЗО "Град".



Напомним, оккупационные войска обстреляли Днепровскую общину, попали в инфраструктурный объект.