З Авдіївки евакуювали ще трьох людей

4 листопада з Авдіївки Донецької області евакуювали двох жінок та чоловіка.



Про це Суспільному Донбас розповів начальник Авдіївської МВА Віталій Барабаш.



У місті залишаються 1577 жителів. За тиждень з міста виїхали 12 людей. Дорога у місто постійно під обстрілами.



"Близько 30 обстрілів. Мова йде про масовані обстріли. Здебільшого обстрілювали центральну частину міста було десь 22, а все решта — по старій частині міста. Інформація по загиблим та пораненим не надходила", — каже начальник МВА.



За даними Барабаша, російські військові обстрілювали місто зі ствольної артилерії, танків та РСЗВ "Град".



Нагадаємо, окупаційні війська обстріляли Дніпровську громаду, влучили в інфраструктурний об’єкт.