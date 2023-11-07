В Україні відкриють новий табір для військовополонених окупантів

В Україні відкриють ще один табір для російських військовополонених. Фото: Telegram-канал "Хочу жити"

Незабаром в Україні відкриють новий табір для військовополонених через велику кількість окупантів. Паралельно з цим тривають роботи з підготовки до запуску ще одного табору. Про це повідомили у Telegram-каналі «Хочу жити».



«Збільшення кількості військовополонених пов'язане як із ситуацією на фронті, що погіршується мотивацією російських солдатів, так і через блокування обмінів військовополоненими російською стороною», — йдеться у повідомленні.



Зазначається, що умови у новому таборі відповідатимуть усім вимогам норм міжнародного гуманітарного права. Російських військових забезпечать медичною допомогою, триразовим харчуванням, зв'язком із рідними, а також постійним доступом до представників Міжнародного комітету Червоного хреста. Сам табір перебуває у глибокому тилу, оскільки це передбачено Женевськими конвенціями.



На відміну від РФ, Україна дотримується міжнародних гуманітарних норм. У той час як російська сторона, наприклад, містить українських військових у звичайних в'язницях та виправних колоніях разом з ув'язненими, часом у нелюдських умовах, не поважаючи та фактично не визнаючи їхнього статусу військовополоненого.



Нагадаємо, представники підпілля передали Центру національного спротиву інформацію про пенітенціарні установи на тимчасово окупованих територіях та у РФ, де утримують українців. Полонені живуть в окремих штрафних бараках, не отримують повноцінного раціону і позбавлені прогулянок.