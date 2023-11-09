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Судять дев’ятий рік. Засідання у справі Штепи знову не відбулось

09 листопада 2023, 22:33

Судять дев’ятий рік. Засідання у справі Штепи знову не відбулось

Засідання у справі колишньої міської голови Слов'янська Нелі Штепи, яке було заплановане на 6 листопада, не відбулось. Підсудна не приїхала до суду у Полтаву через стан здоров'я.

Про це Суспільному Донбас розповів адвокат Штепи Олександр Тананакін.

За словами адвоката, Неля Штепа не зʼявилась до суду через стан здоровʼя, наразі вона знаходиться в Слов'янську. На яку дату заплановане наступне засідання, Олександру Тананакіну невідомо.

Попереднє засідання у справі Штепи, яку звинувачують у створенні терористичної організації та посяганні на територіальну цілісність України, що мало відбутись на початку вересня, також не відбулось з тих сами причин.

Тоді сторона захисту клопотала про відкладення розгляду справи, зокрема, через стан здоров'я Штепи, який не дозволяє їй приїздити на засідання.

Суди дев'ятий рік розглядають справу проти Нелі Штепи. Справу слухають у Київському районному суді Полтави. Колишню Слов'янську міську голову звинувачують у створенні терористичної організації та посяганні на територіальну цілісність України. За версією слідства, вона сприяла захопленню міста підтримуваними Росією бойовиками. Слов’янськ був захоплений з квітня по липень 2014 року.

Штепу затримали у липні 2014 року під час звільнення Слов’янська від бойовиків. Її взяли під варту. У СІЗО вона провела три роки, потім рік — під домашнім арештом із електронним браслетом. У січні 2018 році сплив термін цього запобіжного заходу.

У липні 2021 року обвинуваченій Нелі Штепі обрали запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання.

У лютому 2021 року Нелю Штепу допитали в суді. Вона заявила, що не визнає провини у посяганні на територіальну цілісність та створенні терористичної організації у 2014 році. У суді Штепа пояснювала, що під час окупації міста закликала Путіна та російські війська під загрозою терористів, бо знаходилась у них в полоні.

Неля Штепа подала заяву до Європейського суду з прав людини. В заяві вона позивалася проти України. 24 жовтня 2019 року ЄСПЛ постановив, що Україна має виплатити Штепі 2600 євро моральної компенсації та 1000 євро компенсації судових витрат.

Нагадаємо, заступника керівника Сєвєродонецької ВЦА судитимуть за службову недбалість.

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