Оккупанты атакуют, задействовав авиацию и значительную часть наземной техники на Луганщине — ОВА

Российские оккупанты продолжают атаковать населенные пункты Луганской области, обстреливая их из авиации и наземной техникой. Об этом рассказал глава Луганской областной военной администрации Артем Лысогор.



«Противник атакует, задействовав авиацию и значительную часть наземной техники. Пытается воспользоваться преимуществом до наступления холодов», — написал он.



По словам главы региона, только за вчера (12 ноября – ред.) отбиты четыре атаки россиян вблизи Новогоровки на Сватовщиные. Это село, а также Белогоровка и территория Серебрянского леса, получили удары с неба.



Также от обстрелов пострадали населенные пункты, где еще остаются люди. Это, в частности, Невское и Макеевка.



Напомним, оккупанты не прекращают обстреливать ряд населенных пунктов Луганщины. По состоянию на начало ноября в некоторых селах, подконтрольных Украине, остается 65 человек, несколько дней назад удалось эвакуировать 10 человек.