Окупанти атакують, задіявши авіацію та значну частину наземної техніки на Луганщині — ОВА

Російські окупанти продовжують атакувати населені пункти Луганської області, обстрілюючи їх з авіації та наземною технікою. Про це розповів голова Луганської обласної військової адміністрації Артем Лисогор.



«Противник атакує, задіявши авіацію та значну частину наземної техніки. Намагається скористатися перевагою до холодів», — написав він.



За словами глави регіону, лише за вчора (12 листопада – ред.) відбито чотири атаки росіян поблизу Новогорівки на Сватовщині. Це село, а також Білогорівка та територія Серебрянського лісу отримали удари з неба.



Також від обстрілу постраждали населені пункти, де ще лишаються люди. Це, зокрема, Невське та Макіївка.



Нагадаємо, окупанти не припиняють обстрілювати низку населених пунктів Луганщини. Станом на початок листопада у деяких селах, підконтрольних Україні, залишається 65 осіб, кілька днів тому вдалося евакуювати 10 людей.