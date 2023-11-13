Армія РФ вдарила по Харкову: зафіксовано пошкодження одразу двох розважальних комплексів

Російські військові обстріляли Харків 12 листопада увечері. Внаслідок атаки є пошкодження. Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.



«Вчора ввечері, близько 19:23, ворог завдав ракетного удару, попередньо із ЗКР С300, по Шевченківському району Харкова», — написав він.



За інформацією Синєгубова, зафіксовано попадання в землю в одного із розважальних комплексів. Пошкоджено дерев'яні ворота.



Також є незначні ушкодження ще в одному розважальному комплексі. Про постраждалих інформація не надходила.



Нагадаємо, 8 листопада окупанти обстріляли село Ізюмське Харківської області. Внаслідок атаки загинула цивільна.