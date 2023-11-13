На захваченных территориях оккупанты начали «промывать мозги» первоклассникам — ЦНС

Захватчики создали патриотически-пропагандистские школьные кружки для самых молодых. Они внедряют свои технологии среди украинских детей на временно оккупированных территориях. Об этом сообщил Центр национального сопротивления.

Россия проводит активные попытки уничтожения самосознания целого поколения украинцев на временно оккупированных территориях.

Так, в школах на временно оккупированных территориях Херсонской области все первоклассники были зачислены в «Орлята России» — детское крыло псевдоволонтерского движения «Движение первых», которое финансируется Кремлем.

«Фактически «орлята» это аналог советских «октябрят», — сообщают в ЦНС.

Отмечается, что вступление в организацию принудительное, а в рамках программы первоклассники будут посещать пропагандистские мероприятия, где им будут промывать мозги с самого детства.