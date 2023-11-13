На захоплених територіях окупанти почали «промивати мізки» першокласникам — ЦНС

Загарбники створили патріотично-пропагандистські шкільні гуртки для наймолодших. Вони запроваджують свої технології серед українських дітей на тимчасово окупованих територіях. Про це повідомив Центр національного спротиву.

Росія здійснює активні спроби знищення самосвідомості цілого покоління українців на тимчасово окупованих територіях.

Так, у школах на тимчасово окупованих територіях Херсонської області всіх першокласників було зараховано до «Орлятів Росії» — дитячого крила псевдоволонтерського руху «Рух перших», який фінансується Кремлем.

«Фактично «орлята» це аналог радянських «жовтень», — повідомляють у ЦНС.

Зазначається, що вступ до організації примусовий, а в рамках програми першокласники відвідуватимуть пропагандистські заходи, де їм промиватимуть мозок із самого дитинства.