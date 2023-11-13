Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Алчевськ

На захоплених територіях окупанти почали «промивати мізки» першокласникам — ЦНС

13 листопада 2023, 16:59

На захоплених територіях окупанти почали «промивати мізки» першокласникам — ЦНС

Загарбники створили патріотично-пропагандистські шкільні гуртки для наймолодших. Вони запроваджують свої технології серед українських дітей на тимчасово окупованих територіях. Про це повідомив Центр національного спротиву.

Росія здійснює активні спроби знищення самосвідомості цілого покоління українців на тимчасово окупованих територіях.

Так, у школах на тимчасово окупованих територіях Херсонської області всіх першокласників було зараховано до «Орлятів Росії» — дитячого крила псевдоволонтерського руху «Рух перших», який фінансується Кремлем.

«Фактично «орлята» це аналог радянських «жовтень», — повідомляють у ЦНС.

Зазначається, що вступ до організації примусовий, а в рамках програми першокласники відвідуватимуть пропагандистські заходи, де їм промиватимуть мозок із самого дитинства.

Читайте також:

«Новини Донбасу» у Telegram — лише найважливіше. Підписуйтесь!

ТЕГИ

Інше
Діти окуповані території Перевиховання

СТАТТІ

НОВИНИ ДОНЕЦЬК / ЛУГАНСЬК УСЕ
18:59
В окупованому Сватовому військові РФ застрелили свого підполковника — ЗМІ
16:59
На захоплених територіях окупанти почали «промивати мізки» першокласникам — ЦНС
16:36
Окупанти вбили двох людей у Торецьку: прокуратура розпочала розслідування
15:15
На фронті в армії РФ стає дедалі більше алкоголіків та наркоманів — Британська розвідка
13:37
«ДНР»: в окупованому Донецьку травмувався чоловік через обстріл
23:04
Донецьк, Луганськ і не тільки: Головні події 12 листопада
15:25
«Запах болота»: у «ДНР» пояснили, чому «смердючу» воду можна пити
14:51
У Мелітополі підірвали штаб окупантів, загинули офіцери Росгвардії — ГУР
13:42
Практично весь Донецьк знеструмлений після обстрілу
12:41
Росіяни відправляють колаборантів з Донеччини в Сибір — ЦНС
11:17
На ТОТ Луганщини окупанти встановлюють стаціонарні телефони, але люди не знають номерів — ОВА
16:32
Херсон: Як боролися з російською пропагандою в окупації ►
11:48
За добу окупанти 13 разів обстріляли Донецьку область, є поранений — Нацполіція
08:25
Російські війська просунулися в районі Авдіївки — ISW
00:02
Донецьк, Луганськ і не тільки: Головні події 10 листопада
20:59
Стали відомі імена загиблих від удару по Скадовську російських силовиків
20:38
Уражені в Криму десантні катери росіян пішли на дно — ГУР
12:35
У центрі Маріуполя підірвали автомобіль місцевого «поліцейського»
10:50
Через російські обстріли за добу на Донеччині поранено двох людей
08:24
Окупанти знизять зарплати колаборантам — ЦНС
усі новини
19:43
Двоє загиблих, десятеро поранених: російська армія обстріляла центр Херсона
19:24
Маріупольський драматичний театр зобразили на італійських марках
19:14
Міноборони запустило проект з пошуку вакансій у ЗСУ
18:59
В окупованому Сватовому військові РФ застрелили свого підполковника — ЗМІ
18:29
Українська ППО знищила у понеділок п'ять російських безпілотників
18:22
Довгожителька зі Слов'янська відзначила сторічний ювілей
17:57
Угорщина не відмовиться від блокування траншу військової допомоги від Євросоюзу Україні — Петер Сійярто
17:38
У Покровському районі перевірили стан укриттів та пунктів незламності
17:23
20-річний краматорчанин корегував вогонь окупантів в районі власного міста — його засудили на 8 років
16:59
На захоплених територіях окупанти почали «промивати мізки» першокласникам — ЦНС
16:57
На Донеччині рятувальники витягли собаку з ями
16:45
СБУ затримала «Буратіно»: нардеп звинувачується в держзраді
16:36
Окупанти вбили двох людей у Торецьку: прокуратура розпочала розслідування
16:23
Внаслідок удару по Бериславу є постраждалі, їм надають медичну допомогу
16:12
Велика Британія передала новий пакет допомоги ЗСУ: що до нього увійшло
15:55
Дві броньовані швидкі передали на передову — Федоров
15:49
Колишнього нардепа Іллю Ківу заочно засудили до 14 років ув'язнення
15:48
Президент України привітав Мустафу Джемілєва з 80-річчям
15:35
США придбали для України 60 зенітних установок Gepard
15:15
Російська армія обстріляла лікарню у Херсоні
усі новини
ВІДЕО
Херсон: Як боролися з російською пропагандою в окупації ► Херсон: Як боролися з російською пропагандою в окупації ►
11 листопада, 16:32
Пенсіонери проти Путіна: чому старше покоління росіян виступає проти війни ► Пенсіонери проти Путіна: чому старше покоління росіян виступає проти війни ►
09 листопада, 23:12
Фото: Новини Донбасу Стояла на балконі, просила перехожих принести води: як живуть маломобільні пенсіонери Лимана
09 листопада, 21:22
Глава угрупування «ДНР» повернув платню за воду. Фото: Новини Донбасу Угруповання «ДНР» повернуло плату за воду, якої немає у багатьох селах. Пушилін виправдовується
08 листопада, 17:30
Михайло Філіпоненко Внаслідок вибуху авто в Луганську загинув колишній глава «Народної міліції ЛНР»
08 листопада, 09:40
Наслідки удару по будівлі у Донецьку. Кадр із відео У Донецьку ЗСУ влучили по центру підготовки операторів БПЛА
07 листопада, 16:27

«Новини Донбасу» © 2023 Усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Промо, PR, Спецпроект, Позиція, ® — цими символами позначається матеріал, розміщений на правах реклами.
Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».

Всі опубліковані фотографії Depositphotos не підлягають подальшому відтворенню та/або поширенню в будь-якій формі без письмового дозволу компанії.

Політика сайтуПолітика конфіденційностіРедакціяКонтактиРеклама