Окупанти обстріляли Нікополь, є поранений

Обстріл Нікополя. Фото: Дніпропетровська обласна прокуратура

Вдень 13 листопада 2023 року російські військові атакували дроном та артилерією Нікополь.



Про це повідомляє Офіс генпрокурора.



Внаслідок удару поранення отримав місцевий мешканець. Пошкоджено комунальне підприємство, інфраструктурний об’єкт, житлові будинки, господарські споруди, гараж, лінії електропередач та газопровід.



За процесуального керівництва Дніпропетровської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).



Нагадаємо, 13 листопада близько 14:15 відбувся комбінований обстріл з РСЗВ та артилерії центральної частини Херсона. За офіційними даними загинули двоє людей і десятеро отримали поранення.