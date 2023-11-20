Украинские разведчики поразили радиолокационные станции оккупантов

Украинские военнослужащие ликвидировали радиолокационные станции российских оккупантов. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления разведки Минобороны Украины.



«18 ноября 2023 года вблизи населенного пункта Дмитриев Курской области была обнаружена радиотехническая позиция врага», — говорится в сообщении.



Отмечается, что поражение получили две дорогостоящие российские радиолокационные станции — РЛС 55Ж6 «Небо» и, вероятно, «Гамма-С1Э».



Общие потери оккупантов уточняются.



Напомним, авиация Сил обороны нанесла шесть ударов по районам сосредоточения личного состава противника.