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Українські розвідники вразили станції радіолокацій окупантів

20 листопада 2023, 13:53

Українські розвідники вразили станції радіолокацій окупантів

Українські військовослужбовці ліквідували станції радіолокацій російських окупантів. Про це повідомили у пресслужбі Головного управління розвідки Міноборони України.

«18 листопада 2023 року поблизу населеного пункту Дмитрів Курської області було виявлено радіотехнічну позицію ворога», — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що поразку отримали дві дорогі російські станції радіолокації — РЛС 55Ж6 «Небо» і, ймовірно, «Гамма-С1Е».

Загальні втрати окупантів уточнюються.

Нагадаємо, авіація Сил оборони завдала шість ударів по районах зосередження особового складу супротивника.

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