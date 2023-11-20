Українські розвідники вразили станції радіолокацій окупантів

Українські військовослужбовці ліквідували станції радіолокацій російських окупантів. Про це повідомили у пресслужбі Головного управління розвідки Міноборони України.
«18 листопада 2023 року поблизу населеного пункту Дмитрів Курської області було виявлено радіотехнічну позицію ворога», — йдеться у повідомленні.
Зазначається, що поразку отримали дві дорогі російські станції радіолокації — РЛС 55Ж6 «Небо» і, ймовірно, «Гамма-С1Е».
Загальні втрати окупантів уточнюються.
Нагадаємо, авіація Сил оборони завдала шість ударів по районах зосередження особового складу супротивника.