Украинские воины показали уничтожение российского «Града»

Ударная группа Asgard подразделения «Очи» продемонстрировала, как ее воины уничтожают российский БМ 21 «Град», «КрАЗ», «буханку» и личный состав оккупантов.



Ликвидацию техники оккупационных войск военнослужащие ВСУ проводили с помощью дронов, которые помогают эффективно нейтрализовать захватчиков на расстоянии.



Напомним, сегодня ночью во временно оккупированном Крымском полуострове, военные объекты РФ атаковали беспилотники, а на линии соприкосновения российские потери составили более 1100 оккупантов.