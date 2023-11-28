США: Переговори України з Росією про припинення війни будуть «безглуздими»

У Держдепартаменті США вважають, що на цьому етапі війни вести переговори з РФ для України безглуздо. Про це пише німецьке видання BILD.



«Ми не бачимо жодних ознак того, що Росія готова брати участь у предметних, реальних мирних переговорах», - заявив представник Держдепартаменту США.



За його словами, схоже, що російська сторона вважає, що «потрібно почекати ще як мінімум рік чи більше, перш ніж розглядати питання про припинення війни», тому Україні було б безглуздо вести такі переговори з Росією.



Як зазначив речник, у такому разі це був би не діалог, а «монолог про капітуляцію». Уряд США, за його словами, у жодному разі не може ухвалювати рішення за Україну.



Нагадаємо, що Північна Корея стала одним із найбільш значних постачальників зброї для РФ. Країна-окупант уже отримала понад мільйон артилерійських снарядів із Північної Кореї.



Згодом стало відомо, що президент Росії затвердив зростання витрат на армію до рекордних показників. Такого не було з часів СРСР. А вночі 25 листопада росіяни випустили Україною рекордну кількість ударних БпЛА типу «Шахед».