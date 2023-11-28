Пять человек ранены в результате обстрела Куйбышевского района захваченного РФ Донецка

Под обстрел попал микрорайон «Азотный» в Куйбышевском районе временно оккупированного Донецка

В оккупированном Россией Донецке пять человек получили ранения в результате обстрела Куйбышевского района города. Как сообщает «СЦКК ДНР», под удар попал микрорайон «Азотный».

В сообщении отмечается, что ранены мужчины 1970, 1953, 1999, 2000 годов рождения и женщина 1956 года рождения.

В оккупационной администрации города заявили о повреждениях школы, больницы и жилых домов.

«СЦКК ДНР» заявило, что были выпущены снаряды из РСЗО. Также отмечается, что обстрел Куйбышевского района продолжается.

Ранее сообщалось, что после обстрела в Петровском районе временно оккупированного Донецка по улице Петровского, 258 ранен мальчик 2010 года рождения. По ул. Добровольского, 4 ранены мужчина 1989 года рождения и женщина.