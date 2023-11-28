П'ятеро людей поранено внаслідок обстрілу Куйбишевського району захопленого РФ Донецька

Під обстріл потрапив мікрорайон «Азотний» у Куйбишевському районі тимчасово окупованого Донецька

В окупованому Росією Донецьку п'ятеро людей отримали поранення внаслідок обстрілу Куйбишевського району міста. Як повідомляє «СЦКК ДНР», під удар потрапив мікрорайон «Азотний».

У повідомленні наголошується, що поранені чоловіки 1970, 1953, 1999, 2000 років народження та жінка 1956 року народження.

В окупаційній адміністрації міста заявили про пошкодження школи, лікарні та житлових будинків.

«СЦКК ДНР» заявило, що було випущено снаряди з РСЗВ. Також зазначається, що обстріл Куйбишевського району продовжується.

Раніше повідомлялося, що після обстрілу в Петрівському районі тимчасово окупованого Донецька на вулиці Петровського, 258 поранено хлопчика 2010 року народження. По вул. Добровольського, 4 поранені чоловік 1989 року народження та жінка.