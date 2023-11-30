Франция пообещала увеличит поставки боеприпасов в Украину

Франция будет продолжать оказывать военную помощь Украине в 2024 году. В частности, расширят поставки боеприпасов. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны Украины.



Инженер-генерал по вооружению Жан-Франсуа Док во время встречи украинской и французской делегаций в Киеве обсудили неотложные военные нужды и виды оружия, которыми Франция может помочь украинскому войску.



«На этой неделе мы уже получили средства на дополнительную закупку САУ «Цезарь». Благодарю французскую сторону за непрерывное обеспечение боеприпасами к этим системам. Конечно, по возможности, хотелось бы увеличить количество орудий», — подчеркнул генерал-лейтенант Иван Гаврилюк.



Кроме того, стороны также рассмотрели возможность усиления сотрудничества в оборонной сфере и налаживания логистического обеспечения между странами.



«Франция прилагает все возможные усилия, чтобы помочь Украине. Наш Фонд поддержки пытается покрыть часть расходов по приобретению некоторых запчастей и вооружения для украинской стороны. Мы понимаем украинские потребности, поэтому на следующий год Франция увеличит поставки боеприпасов», — отметил Жан-Франсуа Док.

Напомним, львиная доля средств военной помощи, которые выделяют в Вашингтоне для Украины, расходуется на территории Соединенных Штатов. Речь идет примерно о 90%.