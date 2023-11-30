Франція пообіцяла збільшити постачання боєприпасів в Україну

Франція продовжуватиме надавати військову допомогу Україні у 2024 році. Зокрема, розширять постачання боєприпасів. Про це повідомили у пресслужбі Міністерства оборони України.



Інженер-генерал із озброєння Жан-Франсуа Док під час зустрічі української та французької делегацій у Києві обговорили невідкладні військові потреби та види зброї, якими Франція може допомогти українському війську.



«Цього тижня ми вже отримали кошти на додаткову закупівлю САУ «Цезар». Дякую французькій стороні за безперервне забезпечення боєприпасами до цих систем. Звичайно, наскільки можна, хотілося б збільшити кількість гармат», — підкреслив генерал-лейтенант Іван Гаврилюк.



Крім того, сторони також розглянули можливість посилення співробітництва в оборонній сфері та налагодження логістичного забезпечення між країнами.



«Франція докладає всіх можливих зусиль, щоб допомогти Україні. Наш Фонд підтримки намагається покрити частину витрат на придбання деяких запчастин та озброєння для української сторони. Ми розуміємо українські потреби, тому наступного року Франція збільшить постачання боєприпасів», — зазначив Жан-Франсуа Док.

Нагадаємо, левова частка коштів військової допомоги, які виділяють у Вашингтоні для України, витрачається на території Сполучених Штатів. Йдеться приблизно про 90%.