В декабре США передадут все заказанные системы Vampire Украине

В текущем месяце Украина получит все 14 комплексов противодействия беспилотникам Vampire, которые были заказаны в рамках военной помощи. Об этом сообщает пресс-служба Командования воздушных систем военно-морских сил США.



Эти системы были разработаны специально для Украины для обнаружения и перехвата вражеских беспилотников, в частности, Shahed-136.



Отмечается, что разработка, производство и снабжение систем Vampire происходит в чрезвычайно сжатые временные рамки под руководством специальной Команды разработок точных видов вооружения PMA-242 ВМС США.



«Мы поставили первые четыре системы всего за шесть месяцев, используя инновационную стратегию заключения контрактов и усердно работая, чтобы идти в ногу с быстрым развитием системы», — рассказывает Кевин Распет, заместитель руководителя программы иностранных продаж.



Они попали в пакет военной помощи США в размере 1,3 млрд долларов, анонсированного 19 июля 2023 года. Однако тогда не было указано количество запланированных для передачи установок.



В сообщении также отмечается, что вместе с новой партией техники в ближайшие недели должны поступить первые ракеты APKWS, оснащенные бесконтактным детонатором.



Бесконтактный взрыватель с радиочастотным датчиком должен значительно повысить эффективность комплекса. Напомним, что США выкупали у Тайваня списанные ракеты МIM-23 Hawk, чтобы передать их Украине в новом пакете военной помощи.