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У грудні США передадуть усі замовлені системи Vampire Україні

07 грудня 2023, 14:14

У грудні США передадуть усі замовлені системи Vampire Україні

У поточному місяці Україна отримає всі 14 комплексів протидії безпілотникам Vampire, які були замовлені у рамках військової допомоги. Про це повідомляє пресслужба Командування повітряних систем військово-морських сил США.

Ці системи були розроблені спеціально для України для виявлення та перехоплення ворожих безпілотників, зокрема Shahed-136.

Зазначається, що розробка, виробництво та постачання систем Vampire відбувається у надзвичайно стислі часові рамки під керівництвом спеціальної Команди розробок точних видів озброєння PMA-242 ВМС США.

«Ми поставили перші чотири системи всього за шість місяців, використовуючи інноваційну стратегію укладання контрактів і старанно працюючи, щоб йти в ногу зі швидким розвитком системи», - розповідає Кевін Распет, заступник керівника програми іноземних продажів.

Вони потрапили до пакета військової допомоги США у розмірі 1,3 млрд доларів, анонсованого 19 липня 2023 року. Однак тоді не було вказано кількість запланованих до передачі установок.

У повідомленні також зазначається, що разом із новою партією техніки найближчими тижнями мають надійти перші ракети APKWS, оснащені безконтактним детонатором.

Безконтактний підривник із радіочастотним датчиком має значно підвищити ефективність комплексу. Нагадаємо, що США викуповували Тайваню списані ракети MIM-23 Hawk, щоб передати їх Україні в новому пакеті військової допомоги.

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військова допомога система Vampire

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