Из Кривого Рога сообщают о взрывах

Взрывы прогремели в Кривом Роге сегодня, 17 декабря. Их слышали на окраине города. Об этом сообщают местные телеграм-каналы.

«Подписчики сообщают, что в окрестностях города слышали звуки, похожие на взрывы», — говорится в сообщениях.

Воздушная тревога в Днепропетровской области была объявлена в 14:51. Она длилась 28 минут.

Воздушные силы ВСУ предупреждали о ракетной опасности, а также отмечали, что в направлении Кривого Рога направлялась ракета.

Напомним, Российская Федерация атаковала Украину беспилотниками «шахед» и ракетами «Искандер-К» и Х-59 сегодня ночью, 17 декабря. Силы ПВО уничтожили более 20 целей.