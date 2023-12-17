З Кривого Рогу повідомляють про вибухи

Вибухи пролунали у Кривому Розі сьогодні, 17 грудня. Їх чули на околиці міста. Про це повідомляють місцеві телеграм-канали.

«Підписувачі повідомляють, що на околицях міста чули звуки, схожі на вибухи», — йдеться в повідомленнях.

Повітряна тривога на Дніпропетровщині була оголошена о 14:51. Вона тривала 28 хвилин.

Повітряні сили ЗСУ попереджали про ракетну небезпеку, а також зазначали, що у напрямку Кривого Рогу прямувала ракета.

Нагадаємо, Російська Федерація атакувала Україну безпілотниками «шахед» та ракетами «Іскандер-К» та Х-59 сьогодні вночі, 17 грудня. Сили ППО знищили понад 20 цілей.