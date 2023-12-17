Донецк, Луганск и не только: Главные события 17 декабря

Общество



Каждый гражданин Украины, достигший 14-летнего возраста, обязан получить паспорт. Однако люди, которые проживали на временно оккупированных территориях (ВОТ), могли столкнуться с трудностями при оформлении документа. Как получить паспорт ребенку с временно оккупированных территорий — в материале «Новостей Донбасса».



Боевые действия



В группировке «ДНР» заявили, что в результате обстрелов ранен мужчина, повреждены пять жилых дома и один объект гражданской инфраструктуры.



Российский военный самолет Су-25 разбился 17 декабря. Командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук заявил, что Су-25 сбила своя же российская ПВО. Вместе с тем российские телеграм-наналы утверждают, что сегодня ПВО РФ сбила украинский Су-25, а российский Су-25 разбился не из-за огневого воздействия.



Главное управление разведки Минобороны Украины сообщило о боевых столкновениях вблизи села Теребрено Белгородской области РФ и заявляет об уничтожении взводного опорного пункта российских войск некими «противниками кремлевского режима».



Ночью дроны атаковали военный аэродром в Морозовске Ростовской области. Этот аэропорт является местом дислокации 559-го бомбардировочного авиационного полка воздушно-космических сил РФ и потому был важной целью. Известно, что на аэродроме в момент удара находилось до 20 самолетов Су-34, три радиолокационных станции и другая техника российских сил. В сети публикуют, как утверждается, фото последствий атаки БПЛА на аэродром «Морозовск» в Ростовской области. Сообщается, что повреждён один Су-34. Подтверждений достоверности фото пока нет.

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